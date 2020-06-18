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18 июн 2020

Mini готовит новый электрический кроссовер

Mini готовит новый электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Машину будут выпускать в Китае. Она разделит платформу с BMW i3 нового поколения

У марки Mini пока есть только один электромобиль – электрическая версия базового хетчбэка. Однако в скором времени должен появиться и полностью электрический кроссовер, пишет британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники в концерне BMW, которому принадлежит Mini. Этот кроссовер скорее всего получит имя Paceman, которое прежде уже использовалось для Mini. Его станут выпускать в Китае, на совместном предприятии с Great Wall Motors. Машина также получит китайские аккумуляторы от близкой к Great Wall компании SVolt.

Для электрического кроссовера разрабатывается полностью новая платформа. Позже она может быть использована для создания BMW i3 нового поколения. Параллельно в BMW работают и над аналогичным кроссовером Mini с двигателем внутреннего сгорания. Новый электрический кроссовер Mini будет весьма крупным – по габаритам его можно будет сравнить с BMW X1. Дата выхода новинки не объявлена.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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