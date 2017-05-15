Автомобильный портал Motorpage
15 май 2017

MINI отказался от спортивных моделей

MINI отказался от спортивных моделей
Автор фото: фирма-производитель

Несколько лет MINI дразнила своих поклонников концептами спортивных и нишевых моделей, самым ярким из которых стал родстер Superleggera

Его приняли настолько тепло, что в британской компании одно время даже всерьез задумались о серийном производстве этой модели. Однако, как это часто бывает, все планы разбились о решения маркетологов.

В интервью британскому журналу Top Gear представитель компании заявил, что в гамме MINI не появится спортивных моделей, таких как купе или родстеры. Он отказался вдаваться в подробности, но источник внутри компании заявил, что наценка на такие модели слишком низка и компания не получит «хорошей прибыли в нише маленьких спортивных автомобилей».

Таким образом, у MINI, по сути, останется три основных модели: Cooper, Countryman и Clubman. Все они будут иметь «заряженные» версии John Cooper's Works (JCW). Кроме того, до конца десятилетия в гамме MINI появится и электромобиль, но, он, скорее всего, будет создан на базе стандартного хэтчбека Cooper.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
MINI

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mini Countryman Plug-in Hybrid 2017

Пятой моделью MINI станет электромобиль

25 апреля 2017
Mini Cooper Convertible 2016

Названа дата появления кабриолета MINI в России

25 апреля 2017
MINI Countryman JCW 2017

MINI Countryman получил версию JCW

13 апреля 2017

Brexit заставил MINI изменить планы относительно производства электромобилей

01 февраля 2017

MINI Paceman уходит на покой

24 января 2017

MINI выпустил «заряженную» версию Countryman

19 января 2017

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan - сравнительный тест: kia sportage 2016 и volkswagen tiguan 2017. попробуй, догони! Сравнительный тест
15 мая 2017

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan
"Попробуй, догони!"
Ford Kuga - ford kuga 2017 за правильным медом
Тест драйв
14 мая 2017

Ford Kuga
"За правильным медом"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 разбудить торнадо
Тест драйв
12 мая 2017

Infiniti QX60
"Разбудить торнадо"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент!
Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"

Написано новостей:

1 8 8 2 4