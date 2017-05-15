Несколько лет MINI дразнила своих поклонников концептами спортивных и нишевых моделей, самым ярким из которых стал родстер Superleggera

Его приняли настолько тепло, что в британской компании одно время даже всерьез задумались о серийном производстве этой модели. Однако, как это часто бывает, все планы разбились о решения маркетологов.

В интервью британскому журналу Top Gear представитель компании заявил, что в гамме MINI не появится спортивных моделей, таких как купе или родстеры. Он отказался вдаваться в подробности, но источник внутри компании заявил, что наценка на такие модели слишком низка и компания не получит «хорошей прибыли в нише маленьких спортивных автомобилей».

Таким образом, у MINI, по сути, останется три основных модели: Cooper, Countryman и Clubman. Все они будут иметь «заряженные» версии John Cooper's Works (JCW). Кроме того, до конца десятилетия в гамме MINI появится и электромобиль, но, он, скорее всего, будет создан на базе стандартного хэтчбека Cooper.