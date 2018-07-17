Первый электромобиль MINI должен появиться уже в следующем году, потому британцы начали постепенно раскрывать облик серийной модели.

Пока компания опубликовала лишь дизайнерские рисунки радиаторной решетки и колесного диска. Радиаторная решетка сохранит привычную по обычным моделям MINI шестиугольную решетку радиатора, но она будет глухой. Так улучшается аэродинамика, кроме того, охлаждать под капотом нечего. Колесный диск сохранит ассиметричную форму, как на концепте Elektrik, который MINI показывала в прошлом году.

Технические детали о проекте пока неизвестны. Все необходимые компоненты для электромобиля MINI будут производить на заводе BMW в немецком Колуме, там же, где будут собирать электрические версии баварских автомобилей. Но сборка будет осуществляться на головном заводе MINI в Великобритании.

Кроме того, электромобиль будет производиться и на недавно созданном СП между MINI и Great Wall в Китае. Ожидается, что после вывода на рынок хэтчбека, у MINI появится электрический кроссовер. Но о нем пока ничего неизвестно.