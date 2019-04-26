Новый Mini Cooper JCW GP засняли во время тестов на "Нюрбургринге"

Mini подтвердила создание нового Cooper JCW GP и уже приступила к активным дорожным испытаниям новинки. Тираж нового Mini Cooper John Cooper Works GP составит всего 3000 экземпляров, а продажи модели начнутся в 2020 году

Автомобили серьезно закамуфлированы, так что невозможно пока говорить о каких-либо изменениях дизайна по сравнению с предшественником. Заметны лишь расширенные колёсные арки, массивное антикрыло и переработанные бампера с большими воздухозаборниками. Есть предположение, что ради снижения массы некоторые элементы выполнены из углепластика.

Что касается силовой установки, то по предварительным данным, под капотом расположится мотор, аналогичный тому, который используется на кроссовере BMW X2- двухлитровый турбо-агрегат мощностью 320 л.с. С какой коробкой передач он будет сочетаться — пока неизвестно. По слухам, речь идёт о 8-ступенчатой автоматической трансмиссии. Скорее всего, новинка получит и полный привод.