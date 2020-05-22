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22 май 2020

В Россию привезли самый мощный и быстрый MINI

В Россию привезли самый мощный и быстрый MINI
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI начала передачу российским клиентам хот-хэтча John Cooper Works GP третьего поколения. Новинка стала самым мощным и быстрым дорожным автомобилем в истории британской марки

Автомобиль получил расширители колесных арок из углепластика, массивное заднее антикрыло, сдвоенные центральные патрубки выпускной системы, новый диффузор и 18-дюймовые алюминиевые колесные диски. По сравнению со стандартным MINI John Cooper Works дорожный просвет новинки уменьшился на 10 миллиметров. MINI John Cooper Works GP имеет только два посадочных места спереди, так как инженерам пришлось отказаться от заднего ряда сидений ради установки каркаса безопасности.

MINI John Cooper Works GP оснащается двухлитровой наддувной «четверкой». Мощность агрегата составляет 306 л. с. и 450 Н•м крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic. Переднеприводный хэтчбек с механическим самоблокирующимся дифференциалом способен ускоряться с места до первой «сотни» за 5,2 секунды. Максимальная скорость MINI John Cooper Works GP составляет 306 км в час. Любопытно, что для России будет доступно всего 30 автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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