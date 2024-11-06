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6 ноя 2024

В Италии сделали из Maserati Biturbo стильный рестомод

В Италии сделали из Maserati Biturbo стильный рестомод

Итальянская фирма Modena Automobili создала рестомод модели Maserati Biturbo, которая выпускалась в 80-х и 90-х годах. Всего планируется создать 33 таких купе. Цены начинаются от 590 000 евро (примерно 63 000 000 рублей)

Разработчики постарались с точностью передать дизайнерский стиль автомобиля прошлого столетия. Если быть точнее, то за основу взяли версию купе Shamal (1990-1996 гг). Кузовные панели выполнены из карбона, передние фары снабдили квадратными светодиодными элементами, по периметру автомобиля установлена аэродинамическая “юбка”, а в заднюю часть гармонично интегрирован спойлер. Изображений салона пока нет, но вероятно, там появилась информационно-развлекательная система, спортивные кресла и ряд современных опций.

Под капотом установлен 3,0-литровый V6 от Maserati Ghibli. Его мощность 500 л.с. Разгон до “сотни” - 5 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом” ZF.

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