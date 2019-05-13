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13 май 2019

Автомобили Maserati лишатся двигателей Ferrari

Автомобили Maserati лишатся двигателей Ferrari
Автор фото: фирма-производитель

Руководство Ferrari объявило о прекращении поставок двигателей для Maserati. Причиной такого решения стали низкие объемы отгрузки и нежелание партнера продлевать контракт после его окончания

Да, причины этого решения являются сугубо экономическими. Сообщается, что по итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента. Руководство компании считает, что отказ от сотрудничества с Maserati будет выгоден для Ferrari не только с позиции рентабельности, но и c позиции перераспределение освободившихся ресурсов в пользу автомобильного бизнеса. Полностью поставки прекратятся в 2021 или 2022 году.

Стоит отметить, что Maserati использует двигатели Ferrari с 2002 года. Первоначально использовались атмосферные V-образные «восьмерки» семейства F136 объемом 4,2 и 4,7 литра (390-460 лошадиных сил), затем им на смену пришли 6.0 V12 (F140), твин-турбо V8 объемом 3,8 литра (F154) и 3.0 V6 (F160). С 2013 года двигатели семейства F154 ставят на Maserati Quattroporte GTS, а с 2018 — на топовые версии кроссовера Levante. 

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