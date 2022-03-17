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17 мар 2022

Электрический Maserati GranTurismo замечен на тестах

Электрический Maserati GranTurismo замечен на тестах

Об электрическом Maserati представители марки говорят уже давно. Несколько месяцев назад было объявлено, что первым электрокаром  должно стать купе Gran Turismo. Теперь же мы можем взглянуть на новинку, отличается ли она от исходной модели с ДВС?

Шпионские фотографии демонстрируют нам, что серьезных отличий ждать не стоит – воздухозаборники на задних крыльях  теперь являются имитацией. Патрубки выхлопной системы удалены, а лючок, за которым раньше скрывалась горловина бензобака, переместился с заднего крыла  под левый задний фонарь (теперь там находится зарядный коннектор).

Что касается технических характеристик, то они не раскрываются, но если говорить глобально, то производитель заявил, что все электрокары Maserati будут трехмоторными (два на задней оси, один спереди). Мощность не уточняется, но запас хода будет варьироваться от 350 до 600 километров.  Любопытный факт - марка создаст для своих электрических моделей отдельный суббренд Folgore.

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