Maserati «зеленеет»

Компания Maserati анонсировала план развития и электрификации модельного ряда на ближайшие годы. Первенцем «зеленой» линейки итальянцев станет гибридный седан Ghibli

Как и прежде, все Maserati будут выпускать в Италии. Гибридный Ghibli встанет на конвейер завода в Модене в 2020 году. Сборочную линию предприятия серьезно обновят к тому времени для выпуска электрифицированных силовых установок. Следом за «Гибли» в линейке Maserati появится еще один гибрид, но уже кроссовер. Важное замечание - выпуском новой модели займется уже другая производственная площадка - в Кассино. В нее, к слову, уже инвестировано 800 миллионов евро. Первые предсерийные образцы вседорожника сойдут с конвейера к 2021 году.

Ранее сообщалось, что в линейке итальянской марки появится новый среднеразмерный кроссовер D-сегмента, а также купе и кабриолет Alfieri, которые станут электрокарами. До 2022 года марка также обещает представить Levante и Quattroporte следующего поколения. Машины построят на новой модульной платформе и оснастят модернизированной версией полного привода.