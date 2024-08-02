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2 авг 2024

Maserati анонсировала новый суперкар

Maserati анонсировала новый суперкар
Автор фото: фирма-производитель

На фоне неоправданных слухов о том, что Maserati будет продана китайцам, компания анонсировала новый “хардкорный” MC20, который дебютирует на Конкурсе элегантности в этом месяце

Модель MC20 дебютировала четыре года назад и позже обзавелась гоночной версией GT2. Судя по заявлению компании, новый “хардкорный” MC20 станет идейным продолжателем версии GT2, с рядом значительных модификаций. И речь идет не о трековом автомобиле, а полноценной флагманской дорожной модели. На единственном изображении можно заметить воздухозаборники на “крыльях”, характерную карбоновую “юбку” и широкие колесные арки.

Другой информации пока нет, но предполагается, что автомобиль оснастят более мощным 3,0-литровым V6 Nettuno. Напомним, что в стандартной версии он выдавал 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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