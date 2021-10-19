Maserati Grecale нам не покажут!

Не покажут в срок – из-за дефицита электронных компонентов. Это уже второй перенос презентации автомобиля, которая изначально должна была пройти весной этого года

Да, сначала машину хотели показать в апреле, потом производитель перенес все на ноябрь, а теперь все перенесли на следующий год! «В связи с общемировыми проблемами, вызвавшими перебои в цепях поставок ключевых компонентов, необходимых для процесса производства автомобиля, глобальная премьера Maserati Grecale, ранее запланированная на 16 ноября 2021 года, переносится на весну 2022 года. Недостаток полупроводников не позволяет нам достичь объемов производства, которые могли бы удовлетворить ожидаемый уровень спроса» - цитирует портал Motor официальное сообщение пресс-службы бренда.

Поговорим о самой машине. Автомобиль имеет очень много общего с Alfa Romeo Stelvio - единая платформа, единый набор силовых установок. Да, второй по счету кроссовер Maserati получит 2,9-литровый битурбомотор V6. Впрочем, уже объявлено, что машина получит гибридную и электрическую версии.