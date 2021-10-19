Автомобильный портал Motorpage
19 окт 2021

Maserati Grecale нам не покажут!

Maserati Grecale нам не покажут!

Не покажут в срок – из-за дефицита электронных компонентов.  Это уже второй перенос презентации автомобиля, которая изначально должна была пройти  весной этого года

Да, сначала машину хотели показать в апреле, потом производитель перенес все на ноябрь, а теперь все перенесли на следующий год! «В связи с общемировыми проблемами, вызвавшими перебои в цепях поставок ключевых компонентов, необходимых для процесса производства автомобиля, глобальная премьера Maserati Grecale, ранее запланированная на 16 ноября 2021 года, переносится на весну 2022 года. Недостаток полупроводников не позволяет нам достичь объемов производства, которые могли бы удовлетворить ожидаемый уровень спроса» - цитирует портал Motor  официальное сообщение пресс-службы бренда.

Поговорим о самой машине.  Автомобиль  имеет очень много общего с Alfa Romeo Stelvio  - единая платформа, единый набор силовых установок. Да, второй по счету кроссовер Maserati получит  2,9-литровый битурбомотор V6. Впрочем, уже объявлено, что машина получит гибридную и электрическую версии.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati

Maserati разрабатывает конкурента Porsche Macan

06 августа 2021

Maserati Levante превратили в гибрид

19 апреля 2021

Maserati Grecale готовится увидеть свет

19 февраля 2021
Maserati Quattroporte Trofeo (2021)

Maserati обновила три своих автомобиля

11 декабря 2020
Maserati Grecale

У Maserati появится ещё один кроссовер

11 сентября 2020
Maserati MC20 (2021)

Maserati представила новый суперкар с 630-сильным мотором

10 сентября 2020

 Новости Maserati

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - помог ли новый двигатель стать infiniti qx50 (2021) лучше? Тест драйв
18 октября 2021

Infiniti QX50
"Помог ли новый двигатель стать Infiniti QX50 лучше?"
Subaru Outback - subaru outback (2020) на что вы обращаете внимание?
Тест драйв
15 октября 2021

Subaru Outback
"Сможете ли вы отличить новый Subaru Outback от старого?"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
11 октября 2021

Renault Kaptur
"Renault Kaptur получил новый мотор и заметно изменился! (часть2)"

Написано новостей:

2 9 3 1 4