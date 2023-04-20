Maserati Grecale получил электрическую модификацию

Компания Maserati пополнила семейство кроссоверов Grecale электрической модификацией, которая получила наименование Folgore

Удивительно, но Grecale Folgore оказался едва ли не самой мощной модификацией в линейке – здесь под капотом находится 557-сильный двигатель, что позволяет разогнаться до сотни за четыре секунды – при максимальной скорости в 220 километров в час. Что касается запаса хода, то 100-киловаттная батарея обеспечивает 500-километровый пробег.

«Батарейный» Maserati Grecale выглядит в целом так же, как и бензиновые кроссоверы, но получил ряд внешних отличий. Кроссовер с названием Folgore украсили оригинальными решёткой и бампером, кузов снабдили обильным декором в чёрном и бронзовом оттенках.