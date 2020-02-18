Maserati рассказала о готовящихся электрических новинках

Вслед за объявлением о начале испытаний электрической силовой установки собственной разработки компания Maserati раскрыла план электрификации модельного ряда. Его реализация начнется уже этой весной.

Первым «зеленым» автомобилем итальянской марки станет новый седан Ghibli, у которого появится гибридная версия. Ранее сообщалось, что четырехдверку покажут на автосалоне в Пекине, однако из-за коронавируса выставку отложили на неопределенный срок. Новые дата и место премьеры еще не объявлены. Технических подробностей тоже нет, но предполагается, что гибрид сможет заряжаться от сети и проезжать какое-то расстояние с выключенным ДВС.

Также в нынешнем году выйдет суперкар. Это будет первая принципиально новая модель Maserati, построенная на модернизированном заводе в Модене, и у нее также будет электрифицированный вариант, скорее всего – тоже гибридный. Вероятно, это тот самый автомобиль, замаскированный прототип которого нам показывали прошлой осенью. Что же касается полностью электрических моделей, то ими станут особые модификации GranTurismo и GranCabrio, которые будут показаны лишь в 2021 году.