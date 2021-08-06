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6 авг 2021

Maserati разрабатывает конкурента Porsche Macan

Maserati разрабатывает конкурента Porsche Macan
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская марка анонсировала премьеру нового компактного кроссовера Grecale. Дебют автомобиля состоится в ноябре текущего года

О разработке Grecale стало известно еще в сентябре прошлого года, а в феврале текущего года производитель опубликовал первые анонсы модели. По всем прикидкам летом уже можно было бы ожидать премьеру, но пандемия внесла свои коррективы, так что в итоге машину нам покажут поздней осенью.

Что на данный момент известно о кроссовере? Итальянцы щедро снабжали СМИ различной информацией по машине, так что нам известно многое. Начнем с двигателей. По предварительным данным, моторная гамма будет представлена двумя гибридами на базе двухлитровых «турбочетверок» с мощностью около 270 и 330 лошадиных сил. На вершине линейки будет находиться заряженная модификация с мотором V6 на 650 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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