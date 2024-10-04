Maserati показала уникальный экземпляр MC20 для семьи основателя бренда

Потомки основателя компании Maserati Этторе Мазерати получили уникальный экземпляр модели MC20. Автомобиль был подготовлен по программе персонализации Fuoriserie

Данный экземпляр получил название Maserati per Maserati (Мазерати для Мазерати) и отличается синим цветом кузова с двумя продольными полосами по центру. Также автомобилю достались аэродинамическая “юбка” из неокрашенного карбона, красные тормозные суппорты и 20-дюймовые колесные диски. Отделка салона выполнена из алькантары в сочетании с вставками из углепластика.

Техническая часть не изменилась. Напомним, что модель оснащена 3,0-литровым V6 мощностью 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”, передающим тягу на задние колеса. С места до “сотни” автомобиль может разогнаться до 3,0 с. Максимальная скорость - 320 км/ч.