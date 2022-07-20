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20 июл 2022

Maserati вывела на тесты свой флагманский электрокар

Maserati вывела на тесты свой флагманский электрокар

Компания Maserati приступила к тестированию своего будущего электрического гран-турера на автодроме Нюрбургринг.

Фотошпионы уже вовсю публикуют снимки новинки. Конечно же, запечатленная машина полностью покрыта камуфляжем, но есть информация о том, что автомобиль испытывается уже в серийном кузове. К слову, мы знаем и название новинки -  GranTurismo Folgore.

Что касается технических характеристик, то по предварительной информации силовая установка будет состоять из трех электромоторов, чья совокупная мощность составит 1200 лошадиных сил. Первую «сотню» гран-турер способен преодолеть за три секунды, а максимальная скорость превысит 300 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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