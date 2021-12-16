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16 дек 2021

В Maserati открыли подразделение классических машин

В Maserati открыли подразделение классических машин
Автор фото: фирма-производитель

Вопреки всем схожим фирмам, подразделение Maserati Classiche не занимается каким-либо серьезным ремонтом или реставрацией.  Её специализация заключается в сертификации существующих спорткаров

Впрочем, ремонтная деятельность будет осуществляться, но несколько позже. Представители Maserati заявляют, что сейчас компании необходимо отладить некоторые производственные процессы, дабы процедуры по реставрации проводились на высоком уровне.

Вернемся к сертификации.  Первым автомобилем, который получил сертификат исторического соответствия, стало купе Mistral 3700, которое выпущено в марте 1969 года. Специалисты Maserati  провели более трехсот проверок, начиная анализом документации, по которой сверяли все детали машины, и заканчивая оценкой общего состояния машины.  Сама Maserati Classiche ставит перед собой  цель  обеспечить сохранность как можно большего числа авто¬мобилей, исторически значимых для марки.  Тот же самый Mistral  был выпущен сравнительно маленьким тиражом, который не превышал тысячи экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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