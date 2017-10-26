Глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне официально подтвердил информацию о том, что у марки Maserati появится второй кроссовер: модель планируют представить в 2020 году.

Вторая модель будет создана на платформе Giorgio, на ней уже сделан кроссовер Alfa Romeo Stelvio. Напомним, что Levante базируется на укороченной платформе Maserati Ghibli. Итальянцы решили пойти по стопам Porsche, которая сначала вывела на рынок Cayenne, а затем более компактный Macan, который сегодня является самой продаваемой моделью компании.

По словам Маркионне второй кроссовер должен помочь Maserati выйти на объемы продаж в 70-80 тысяч автомобилей в год, так как станет самой доступной моделью престижной итальянской марки. Большой Levante сегодня является основным локомотивом продаж Maserati, в то время как продажи седанов падают, его продажи растут.

Правда, ситуация может измениться. Китайские власти запретили автопроизводителям иметь доли или акции в дилерских компаниях. Это уже привело к сокращению производственного плана Maserati и Alfa Romeo. Так, производство Levante уже приостановлено на две недели. Правда, сам Маркионне предпочитает объяснять остановку производства «выводом на рынок новых продуктов».