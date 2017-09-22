Как сообщают японские СМИ следующее поколение Mazda Atenza, которая известна у нас под именем Mazda6, будет заднеприводным. Машину построят на платформе FR, которую сейчас разрабатывает Toyota.

Перевод на задний привод седана позволит Mazda спозиционировать «шестерку» в качестве премиальной модели с богатым оснащением. При этом, машина станет просторнее, а в ее подкапотном пространстве окажется больше места, ведь Mazda6 будет иметь и гибридный вариант.

На этой же платформе будет построено и купе Mazda RX-9, которое появится даже раньше Mazda6. Его гибридная силовая установка будет состоять из роторного двигателя и электромотора.

Седан же получит двигатели семейства Skyactive-X, которые станут первыми в мире серийными двигателями с воспламенением смеси от сжатия ее в цилиндрах. Седан на заднеприводной платформе может появиться после 2020 года, пока Mazda намерена «выжать» все из имеющихся технологий, чтобы остаться максимально независимой от Toyota, с которой этим летом вступила в глобальный альянс.