Новая Mazda 6: Подробности

Появились новые подробности Mazda 6 следующего поколения. Будущая «шестерка» получит купеобразный кузов с заднеприводной модульной платформой и гибридную силовую установку

Ожидается, что дизайн будущего японского автомобиля вдохновлен концептом Mazda Vision Coupe Concept и сильно отличается от всех предыдущих поколений «шестерки». Впервые прототип купеобразного седана был представлен на Токийском автосалоне в 2017 году. Также в новой линейке появится модификация с полноценным кузовом купе, которая, по слухам, может получить индекс RX в честь знаменитых роторных автомобилей марки, не выпускающихся с 2011 года.

Что касается техники, то топовые версии новой «шестерки» будут оснащены рядной «шестеркой» с технологией Skyactiv-X с воспламенением горючей смеси от сжатия. Дополнит двигатель 48-вольтовый стартер-генератор с комплектом высокоэффективных аккумуляторов. Помимо этого, в качестве опции будет доступен полный привод.