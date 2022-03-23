Разработка Mazda 6 приостановлена

Текущему поколению Mazda 6 на днях исполнилось десять лет, ведь старт производства модели начался в 2012 году. Появление преемника напрашивалось давно, более того в Mazda официально заявляли, что новой модели быть!

Громких заявлений было действительно много. Сообщалось, что в Mazda вернутся к истокам и новую «Шестерку» построят на платформе с продольным расположением двигателя и задним приводм. Речь идет об архитектуре Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture, на которой базируется кроссовер CX-60.

Любопытно, но в 2017 году нам показали концепт будущей Mazda 6 – Vision Coupe. Вместе с автомобилем был обозначен и срок презентации серийной машины – конец текущего года. А буквально на днях руководство концерна заявляет о том, что работы над Mazda 6 приостановлены. В интервью журналу Autocar директор по разработкам Mazda Motor Europe Йоахим Кунц заявил, что презентацию нового поколения модели могут и вовсе отменить, так как ресурсы компании направлены на расширение гаммы кроссоверов, спрос на которые продолжает расти.