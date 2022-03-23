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23 мар 2022

Разработка Mazda 6 приостановлена

Разработка Mazda 6 приостановлена
Автор фото: фирма-производитель

Текущему поколению Mazda 6  на днях исполнилось десять лет, ведь старт производства модели начался в 2012 году. Появление преемника напрашивалось давно, более того в Mazda официально заявляли, что новой модели быть!

Громких заявлений было действительно много. Сообщалось, что в Mazda вернутся  к истокам и новую «Шестерку» построят на платформе с продольным расположением двигателя и задним приводм. Речь идет об архитектуре Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture, на которой базируется кроссовер CX-60.

Любопытно, но в 2017 году нам показали концепт будущей Mazda 6 – Vision Coupe. Вместе с автомобилем был обозначен и срок презентации  серийной машины – конец текущего года. А буквально на днях руководство концерна заявляет о том, что работы над Mazda 6 приостановлены. В интервью журналу Autocar директор по разработкам Mazda Motor Europe Йоахим Кунц заявил, что  презентацию нового поколения модели могут и вовсе отменить, так как ресурсы компании направлены на расширение гаммы кроссоверов, спрос на которые продолжает расти.

При написании новости использовалась информация:
autocar

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