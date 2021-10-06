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6 окт 2021

Mazda 6 скоро перестанет быть собой!

Mazda 6 скоро перестанет быть собой!

Японский седан в текущем поколении является настоящим долгожителем. На протяжении десяти лет автомобиль практически не менялся технически, но в 2022 году с ним произойдет настоящая революция!

Наши коллеги с Сайта Spyder7, который специализируется на инсайдерской информации о японских марках, поделился новыми подробностями о следующем поколении Mazda6.  Главный пункт – автомобиль переезжает на новую платформу FR Large Architecture с продольным расположением двигателя. 

Еще один важный нюанс заключается в моторной гамме. Во-первых, там появится новый шестицилиндровый мотор, параметры которого в данный момент не сообщаются. Во-вторых, впервые Mazda 6 станет гибридом. Подробностей здесь немного, но известно, что силовые установки данного типа будут базироваться на упомянутом ранее двигателе.  Последние инсайдерские данные касаются дизайна, дескать, облик новой «шестерки» будет основан на концепте Vision Coupe пятилетней данности.

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