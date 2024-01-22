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22 янв 2024

Mazda 6 уходит в отставку

Mazda 6 уходит в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda прекратит на родине производство Mazda 6 в апреле 2024 года. Ранее автомобиль прекратили выпускать в США и Великобритании. О преемнике пока ничего неизвестно

Впервые автомобиль был представлен в 2002 году и с тех пор пережил три поколения. Последняя генерация дебютировала в 2012 году, а в 2015 и в 2018 получила обновления. И все же, продажи оставались на достаточно низком уровне. В 2021 году автомобиль окончательно покинул США и Канаду, а после Китай и Великобританию. На родине автомобиль, который больше известен под названием Atenza, на данный момент продолжает выпускаться, но его жизненный цикл должен закончиться в середине апреля этого года. За 22 года в Японии “шестерка” была продана в количестве 226 437 экземпляров.

Информации о приемнике нет. Его место условно займет Mazda 3 и кроссоверы серии CX. Фактически ориентир на кроссоверы также стал одной из причин прекращения производства “шестерки”. Слухи о том, что модель перейдет на платформу Skyactiv Scalable Architecture, на которой также базируются кроссоверы CX-60 и CX-90, пока не подтверждены. Вероятно, речь уже идет о новом седане, выпуск которого произойдет не раньше 2025 года.

При написании новости использовалась информация:
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