Mazda 6 пережила «юбилейное» обновление

Модель Mazda6 в 2022 году отмечает 20-летие с момента появления на рынке. По такому поводу производитель подготовил юбилейную спецверсию, а заодно и обновил модель в целом

Пожалуй, самая главная модернизация произошла с двигателем – 2.2-литровому турбодизелю (он устанавливается и на седаны, и на универсалы) перепрошили электронный блок управления, в результате чего мощность возросла до 200 лошадиных сил (до модернизации мотор выдавал 190 лошадей). Что касается внешности, то впалитру вариантов окраски кузова добавили белый Rhodium White Premium Metallic и золотистый Platinum Quartz Metallic.

Если говорить о юбилейной версии, то она отличается 19-дюймовыми колесными дисками уникального дизайна и серебряной решеткой радиатора. В салоне же появляется уникальная черно-белая кожаная отделка.