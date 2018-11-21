В России начали собирать обновленную Mazda 6

Завод Mazda Sollers во Владивостоке сегодня приступил к производству рестайлингового седана. Цены стартуют от 1 451 000 рублей

Отличить новую «Мазду» от предыдущего поколения будет достаточно сложно, так как автомобиль получил незначительные изменения во внешности. Фактически, автомобиль получил лишь новую радиаторную решетку, бампер и светодиодные фары для дорогих версий.

С технической точки зрения все стало интереснее - автомобиль будет оснащен целой линейкой двигателей, причем один из них будет для «шестерки» в новинку. Обновленную Mazda 6 для российского рынка оснащают 2-х или 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 л.с. и 194 л.с. Новым двигателем, в свою очередь, станет турбированный Skyactiv-G 2.5T , объемом в 2.5 литра и отдачей в 231 лошадиную силу. Напомним, что этот же мотор устанавливается и на флагманский кроссовер CX-9.

Что касается комплектаций, то их будет предложено всего пять. Автомобиль в начальной версии с 2-литровым мотором обойдется от 1 451 000 рублей, в топовой версии Executive Plus с турбированным двигателем 2,5 л цены начинаются от 2 172 000 рублей. Старт продаж намечен на первое декабря текущего года.