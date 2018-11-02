Обновленная Mazda 6. Мощности больше - стоит дороже

Mazda выводит на наш рынок обновленную «шестерку». Однако серьезных изменений ждать не стоит. Из интересных новшеств – только новый двигатель, который сам по себе уже давно известен

Да, в ОТТС модели заявлен новый двигатель - бензиновая «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5T. Рранее он устанавливался на флагманский кроссовер CX-9, а теперь добрался и до седана. Кстати, характеристики мощности и там и там одинаковы- 231 л.с. Между тем, в разработке этого мотора приняла участие компания Mitsubishi, передав ему свой турбокомпрессор. Изменения не обошли стороной и старые моторы-«атмосферники» Skyactiv-G 2.0 и Skyactiv-G 2.5. Им увеличили крутящий момент и прибавили по паре «лошадей».

Внешность у новой модели практически не поменялась - появились новые штрихи на бамперах; обновилась задняя светотехника и решетка радиатора. Салон, в свою очередь, щеголяет новыми креслами и приборной панелью. Пожалуй, главные изменения коснутся цен - автомобиль подорожает. Если базовые версии увеличатся на 50-60 тысяч рублей, то прибавка к старшей комплектации составит уже более ста тысяч рублей. Так, топовая версия Executive Plus будет начинаться от 2 172 000 рублей. Все автомобили будут собираться на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Сроки старта продаж пока не известны.