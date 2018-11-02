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2 ноя 2018

Обновленная Mazda 6. Мощности больше - стоит дороже

Обновленная Mazda 6. Мощности больше - стоит дороже
Автор фото: фирма-производитель

Mazda выводит на  наш рынок обновленную «шестерку».  Однако серьезных изменений ждать не стоит. Из интересных новшеств – только новый  двигатель,  который сам по себе уже давно известен

Да, в ОТТС модели заявлен новый двигатель - бензиновая «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5T. Рранее  он устанавливался на флагманский кроссовер CX-9, а теперь добрался и до седана. Кстати, характеристики мощности  и там и там одинаковы- 231 л.с. Между тем,  в разработке этого мотора приняла участие компания Mitsubishi, передав ему свой турбокомпрессор. Изменения не обошли стороной и старые моторы-«атмосферники» Skyactiv-G 2.0 и Skyactiv-G 2.5.  Им увеличили крутящий момент и прибавили по паре «лошадей».

Внешность  у новой модели практически не поменялась -  появились новые штрихи на бамперах; обновилась задняя светотехника и решетка радиатора. Салон, в свою очередь, щеголяет новыми креслами и приборной панелью. Пожалуй, главные изменения коснутся цен - автомобиль подорожает. Если  базовые версии  увеличатся на 50-60 тысяч рублей, то прибавка к старшей комплектации составит уже более ста тысяч рублей. Так, топовая версия Executive Plus будет начинаться от 2 172 000 рублей. Все  автомобили будут собираться на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Сроки старта продаж пока не известны.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , drom, Авторевю

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