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2 июл 2018

У старых Mazda6 в России нашли опасные подушки безопасности

У старых Mazda6 в России нашли опасные подушки безопасности

История с дефектными подушками Takata, кажется, будет бесконечной. Автопроизводители постоянно выявляют автомобили, в которых они были установлены.

На этот раз под отзыв попало 8090 седанов и универсалов Mazda6, которые были проданы в нашей стране с 2002 по 2008 годы.

В официальном уведомлении, которое компания направила в Росстандарт говорится: «Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности. Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели».

На всех отзываемых автомобилях будет заменен газогенератор подушки безопасности. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

На данный момент из-за дефектных подушек Takata в общей сложности было отозвано более 100 млн автомобилей 33 брендов. Сам же дефект заключается в использовании чрезмерного мощного агента (нитрата аммония) в пиропатроне газогенератора. При активации, пиропатрон срабатывает с такой силой, что разрывает корпус модуля и «выстреливает» его металлическими осколками в салон.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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