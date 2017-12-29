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29 дек 2017

Mazda будет собирать в России большой кроссовер CX-9

Mazda будет собирать в России большой кроссовер CX-9
Автор фото: фирма-производитель

Большой кроссовер Mazda CX-9 к нам всегда поставлялся из Японии и выполнял роль номинальной флагманской модели: из-за мощного двигателя и богатого оснащения его цена довольно высока. Однако скоро все может измениться.

Возможно, японской компании удастся снизить стоимость кроссовера, ведь она решила локализовать его производство на СП Mazda Sollers во Владивостоке. По крайней мере это следует из нового типа одобрения транспортного средства (ОТТС), которое Mazda получила на машину в Росстандарте.

С прежним ОТТС разница невелика, но существенна страной происхождения модели указана Россия, то есть ее собрали на дальневосточном заводе. Кроме того, в списке модификаций появилась и переднеприводная версия, которая ранее была недоступна на нашем рынке.

Кроссовер второго поколения Mazda CX-9 представлен на российском рынке с 231-сильным 2,5-литровым турбодвигателем в двух богатых комплектациях Supreme (2 890 000 рублей) и Exclusive (3 010 000 рублей).

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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