Mazda CX-9 плюс электроника, равняется проблема

Компания Mazda объявила об отзыве кроссоверов CX-9, у которых обнаружили потенциальные проблемы с проводкой

Компания Mazda объявила об отзыве в России 206 кроссоверов CX-9, проданных с ноября 2018 г. по апрель 2019 г. из-за проблем с электрикой. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.«Причиной отзыва транспортных средств является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством», — отмечено в сообщении.

Неисправность может возникнуть в модуле подушки безопасности переднего пассажира, в указателях поворота и в системе запуска двигателя. Концерн уведомит всех владельцев о необходимости посещения дилерского центра, где будет проведены диагностика и необходимый ремонт.