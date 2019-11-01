Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2019

Mazda CX-9 прибавила в мощности

Mazda CX-9 прибавила в мощности
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda поделилась подробностями о CX-9 2020 модельного года для рынка США: кроссовер незаметно обновился и получил прибавку к мощности

Главные новшества заключаются в оснащении. В числе важных нововведений – возможность установить два раздельных кресла на втором ряду вместо дивана. Кроме того, автомобиль теперь более подготовлен для бездорожья: набор электронных ассистентов пополнился системой Off-road Traction Assist, имитирующей блокировку дифференциала. Что касается мощности, то 2,5-литровый турбодвигатель выдает 434 Нм крутящего момента против 420 Нм ранее. Мощность агрегата составляет 254 лошадиных сил.

К слову, на нашем рынке Mazda CX-9 обновилась весной этого года. Тогда кроссовер получил две новые комплектации и впервые среди прочих моделей японского бренда обзавелся медиакомплексом с поддержкой популярных сервисов.  Автомобиль предлагается с безальтернативным наддувным мотором 2.5 мощностью 231 лошадиная сила и 420 Нм крутящего момента в сочетании с шестидиапазонной автоматической коробкой и системой полного привода i-Activ AWD.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-9

Mazda CX-9 плюс электроника, равняется проблема

20 сентября 2019
Mazda CX-9

В России начали собирать большой кроссовер Mazda CX-9

20 февраля 2018
Mazda CX-9

Mazda будет собирать в России большой кроссовер CX-9

29 декабря 2017
Mazda CX-9

Mazda объявила российские цены на новый CX-9

21 августа 2017

Mazda сертифицировала CX-9 для российского рынка

07 февраля 2017
Mazda CX-9 2016

Mazda CX-9 дебютировала в Лос-Анджелесе

19 ноября 2015

 Новости Mazda CX-9

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 тут вам не игрушки: сюрпризы от suzuki jimny Тест драйв
01 ноября 2019

Suzuki Jimny
"Тут вам не игрушки: сюрпризы от Suzuki Jimny"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020: пришелец с удивительным браслетом
Тест драйв
31 октября 2019

Chery Tiggo 4
"Chery Tiggo 4: пришелец с удивительным браслетом"
Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта
Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"

Написано новостей:

2 4 5 6 4