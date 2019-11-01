Mazda CX-9 прибавила в мощности

Компания Mazda поделилась подробностями о CX-9 2020 модельного года для рынка США: кроссовер незаметно обновился и получил прибавку к мощности

Главные новшества заключаются в оснащении. В числе важных нововведений – возможность установить два раздельных кресла на втором ряду вместо дивана. Кроме того, автомобиль теперь более подготовлен для бездорожья: набор электронных ассистентов пополнился системой Off-road Traction Assist, имитирующей блокировку дифференциала. Что касается мощности, то 2,5-литровый турбодвигатель выдает 434 Нм крутящего момента против 420 Нм ранее. Мощность агрегата составляет 254 лошадиных сил.

К слову, на нашем рынке Mazda CX-9 обновилась весной этого года. Тогда кроссовер получил две новые комплектации и впервые среди прочих моделей японского бренда обзавелся медиакомплексом с поддержкой популярных сервисов. Автомобиль предлагается с безальтернативным наддувным мотором 2.5 мощностью 231 лошадиная сила и 420 Нм крутящего момента в сочетании с шестидиапазонной автоматической коробкой и системой полного привода i-Activ AWD.