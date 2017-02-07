Японская компания Mazda готовится пополнить свою российскую линейку новым представителем SUV-сегмента – кроссовером CX-9 второго поколения.

Об этом стало известно после того, как Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало на своем официальном сайте Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семиместную модификацию этой модели. Предполагается, что в ближайшее время японский автопроизводитель получит ОТТС и на его пятиместный вариант.

Как указывается в документе из электронной базы Росстандарта, Mazda CX-9 был сертифицирован для реализации на российском рынке с единственным двигателем из всех моторной гаммы. Речь идет о турбированном 2,5-литровом агрегате из семейства SkyActiv-G, который в российской версии автомобиля был дефорсирован с прежних 250 л.с. до 231 л.с.. Однако, стоит отметить, что, несмотря на понижение мощности, крутящий момент остался на старом уровне – 420 Нм. Интересно, что после смены поколения еще в 2015 году этот двигатель пришел на замену 3,7-литровой «шестерке» с отдачей 273 л.с..

Автомобиль будет предлагаться российским клиентам Mazda в исполнении как с системой переднего, так и системой полного привода. Однако коробка передач, как и двигатель, только одна – шестиступенчатая автоматическая КПП.

Напомним, что второе поколение Mazda CX-9 впервые было представлено широкой публике еще два года назад в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Автомобиль с самого начала проектировался с учетом потребностей американских потребителей, т.к. предполагалось продавать его только в США. Впрочем, со временем планы руководства компании изменились, и теперь его появление ожидается в России и Европе.

Стоимость и подробности комплектаций новинки для российского рынка, естественно, пока неизвестны. В США же, где кроссовер продается с весны прошлого года, его начальная стоимость составляет 31 520 долларов (приблизительно 1 866 635 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).