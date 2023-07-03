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3 июл 2023

Mazda CX-9 будут снимать с производства

Mazda CX-9 будут снимать с производства
Автор фото: фирма-производитель

Североамериканское подразделение Mazda официально объявило о намерении завершить производство большого кроссовера CX-9. Пока речь идет о машинах для рынка США, но инсайдеры говорят,  вскоре производство завершат и по всему миру

На самом деле отказ от флагманской модели вполне объясним. У Mazda есть другой флагман, более современный и технологичный. Модель СX-90. У нее в активе есть и новая платформа, и мощные моторы. При этом преимущества CX-9, вроде трехрядного салона у новинки также сохраняются.

Любопытный сайт, американские СМИ восприняли отказ от CX-9 в негативном ключе, так как приходящий ему на смену CX-90 окажется в полтора раза дороже в силу новизны и премиального статуса и, по сути, выйдет в ценовой сегмент марок BMW и Mercedes-Benz.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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