Mazda CX-9 будут снимать с производства

Североамериканское подразделение Mazda официально объявило о намерении завершить производство большого кроссовера CX-9. Пока речь идет о машинах для рынка США, но инсайдеры говорят, вскоре производство завершат и по всему миру

На самом деле отказ от флагманской модели вполне объясним. У Mazda есть другой флагман, более современный и технологичный. Модель СX-90. У нее в активе есть и новая платформа, и мощные моторы. При этом преимущества CX-9, вроде трехрядного салона у новинки также сохраняются.

Любопытный сайт, американские СМИ восприняли отказ от CX-9 в негативном ключе, так как приходящий ему на смену CX-90 окажется в полтора раза дороже в силу новизны и премиального статуса и, по сути, выйдет в ценовой сегмент марок BMW и Mercedes-Benz.