Mazda CX-30 едет в Россию

Японский концерн получил ОТТС на данную модель. Предполагается, что сборку организуют во Владивостоке на заводе «Мазда-Соллерс»

Кроссовер CX-30 построен на платформе Mazda3. Для России модель заявлена с безальтернативным «атмосферником» Skyactiv-G объёмом два литра и мощностью 149 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» и работает на бензине с октановым числом не менее 95. Привод – передний либо полный, причём полноприводную модификацию можно будет купить только с «автоматом».

В списке оборудования указаны климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из полосы движения, а также адаптивный круиз-контроль, подогрев передних кресел, вентиляционный люк в крыше, подогрев руля, электропривод двери багажника и проекционный дисплей. Официально в компании пока не подтвердили появление CX-30.