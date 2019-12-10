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10 дек 2019

Mazda CX30 сертифицировали для России

Mazda CX30 сертифицировали для России
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Mazda CX-30

Важно отметить, что кроссовер приедет к нам лишь с одним мотором. К сожалению, это не новый инновационный двигатель Skyactive-X, который предлагается на домашнем рынке,  а всего лишь обычный двухлитровый Skyactive-G, мощностью в 150 лошадиных сил CX-30 предложат как с передним, так и с полным приводом. Базовые машины оснастят «механикой», шестидиапазонный автомат — за доплату. Любопытно, что модификации с полным приводом будут комплектоваться  только автоматической коробкой передач.

Напомним, что компакткросс Mazda CX-30, построенный на платформе Mazda3, дебютировал весной 2019 года. В модельном ряду марки он занимает нишу между CX-3 и CX-5. На европейском рынке автомобиль можно купить с бензиновым «атмосферником» 2.0, агрегатами объемом 1,5 и 2,5 литра, 1,8-литровым дизелем.

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