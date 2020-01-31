В Россию едет Mazda CX-30

В базе Роспатента уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель

Из документа следует, что к нам автомобиль доберется с одним бензиновым мотором объемом 2,0 литра (150 л.с.). В документе заявляется, что он способен переваривать топливо с октановым числом не ниже 95. Трансмиссия может быть механической или автоматической, обе с шестью скоростями. Также покупатели смогут выбрать тип привода: передний или полный.

В «базе» предусмотрены передние и боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки, а также коленная подушка водителя, кондиционер, омыватель фар и система мониторинга давления воздуха в шинах.За доплату можно будет заказать климат-контроль, навигационную систему, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, кожаную обивку, систему кругового обзора, вентиляционный люк в крыше и электропривод двери багажника.