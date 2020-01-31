Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2020

В Россию едет Mazda CX-30

В Россию едет Mazda CX-30
Автор фото: фирма-производитель

В базе Роспатента уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель

Из документа следует, что к нам автомобиль доберется с одним бензиновым мотором объемом 2,0 литра (150 л.с.). В документе заявляется, что он способен переваривать топливо с октановым числом не ниже 95. Трансмиссия может быть механической или автоматической, обе с шестью скоростями. Также покупатели смогут выбрать тип привода: передний или полный.

В «базе» предусмотрены передние и боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки, а также коленная подушка водителя, кондиционер, омыватель фар и система мониторинга давления воздуха в шинах.За доплату можно будет заказать климат-контроль, навигационную систему, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, кожаную обивку, систему кругового обзора, вентиляционный люк в крыше и электропривод двери багажника.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-30 2020

В Россию едет Mazda CX-30

31 января 2020
Mazda MX-30 2021

Маленькая батарея на Mazda MX-30: причины названы

31 декабря 2019
Mazda CX-30 2020

Mazda CX30 сертифицировали для России

10 декабря 2019
Mazda MX-5

Mazda MX-5 будет жить

02 декабря 2019
Mazda RX-Vision concept

Mazda возрождает семейство RX

25 ноября 2019

Mazda снова намекнула на возрождение роторного мотора

15 ноября 2019

 Новости Mazda CX-30

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 чемодан, икея, хипстер Тест драйв
31 января 2020

Volvo V90 Cross Country
"Volvo V90 Cross Сountry: Чемодан, Икея, Хипстер"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 старый — добрый
Тест драйв
29 января 2020

Suzuki SX4
"Старый — добрый"
Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe 2018 кирпич особого назначения
Тест драйв
24 января 2020

Chevrolet Tahoe
"Chevrolet Tahoe: кирпич особого назначения"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 1 3 0