Начался прием заказов на Mazda CX-30

В России дилеры начали принимать заказы на компактный кроссовер Mazda CX-30. Для РФ выпуск новинки налаживают на заводе Mazda Sollers во Владивостоке

У нас CX-30 предложен в трех комплектациях на выбор: Drive, Active и Supreme. Любопытно, что первой на рынок выйдет именно средняя комплектация. Она включает в себя проекцию данных на лобовое стекло, датчики дождя и света, климат- и круиз-контроль, подогрев боковых зеркал и сидений, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, за звук отвечает восьмиканальная аудиосистема с управлением на руле. В то же время в базовое оснащение CX-30 включены семь подушек безопасности, включая коленную для водителя, а также кондиционер, омыватель фар и система мониторинга давления воздуха в шинах.

Длина и ширина автомобиля составляют 4395 и 1795 мм соответственно, колесная база — 2655 мм. Объем багажника — 430 литров. У нас кроссовер будет предлагаться с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра (150 л.с.). Трансмиссия может быть механической или автоматической, обе с шестью ступенями. Также покупатели смогут выбрать тип привода: передний или полный.