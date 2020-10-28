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28 окт 2020

Стало известно, когда в России появится Mazda CX-30

Стало известно, когда в России появится Mazda CX-30
Автор фото: фирма-производитель

Компактный кроссовер Mazda CX-30 может добраться до российского рынка до конца нынешнего года

В автосалонах появятся кроссоверы с обновлённым Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), полученным в сентябре. В нём указано, что машины для российского рынка будут собирать на предприятии «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, а не в японской Хиросиме, как было прописано в первом ОТТС.

Кроссовер CX-30 базируется на платформе Mazda3, поставки которой в Россию прекратились в октябре из-за повышенного утильсбора на импортируемые иномарки. CX-30 предложат с безальтернативным 2,0-литровым атмосферным мотором Skyactiv-G мощностью 149 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с шеститупенчатой механической коробкой передач или автоматом и заправляется 95-м бензином. На выбор будут доступны передний или полный привод, причём последний положен только варианту с автоматической коробкой.

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