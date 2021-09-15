Mazda CX-30 покидает российский рынок.

По информации профильных отечественных СМИ это произойдет уже в ближайшие месяцы

Как сообщает журнал "Авторевю" , со ссылкой на собственный источник в официальной дилерской сети, в данный момент складских запасов машин хватит лишь на месяц другой, но поставки более не производятся, вскоре машину уберут из всех прайс-листов.

Да, практика показала, что жизненный цикл данной модели на отечественном рынке оказался совсем недолгим. Напомним, что CX-30 приехал в Россию в январе текущего года, и за период с начала января по конец июня в России было продано немногим более двух тысяч кроссоверов. Впрочем, эксперты полагают, что уход с рынка будет временным, как только будет нейтрализован дефицит микросхем (предполагается, что это произойдет в следующем году), продажи машины будут возобновлены. Косвенно это подтверждается тем, что ОТТС на японский кроссовер действует до 2024 года.