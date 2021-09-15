Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2021

Mazda CX-30 покидает российский рынок.

Mazda CX-30 покидает российский рынок.
Автор фото: фирма-производитель

По информации профильных отечественных СМИ это произойдет уже в ближайшие месяцы

Как сообщает журнал "Авторевю" , со ссылкой на собственный источник в официальной дилерской сети, в данный момент складских запасов машин хватит лишь на месяц другой, но поставки более не производятся, вскоре машину уберут из всех прайс-листов.

Да, практика показала, что жизненный цикл данной модели на отечественном рынке оказался совсем недолгим. Напомним, что CX-30 приехал в Россию в январе текущего года, и за период с начала января по конец июня в России было продано немногим более двух тысяч кроссоверов. Впрочем, эксперты полагают, что уход с рынка будет временным, как только будет нейтрализован дефицит микросхем (предполагается, что это произойдет в следующем году), продажи машины будут возобновлены. Косвенно это подтверждается тем, что ОТТС на японский кроссовер действует до 2024 года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-30 (2020)

Mazda CX-30 покидает российский рынок.

15 сентября 2021
Mazda CX-30 (2020)

Начался прием заказов на Mazda CX-30

24 ноября 2020
Mazda CX-30 (2020)

Стало известно, когда в России появится Mazda CX-30

28 октября 2020
Mazda CX-30 (2020)

Mazda CX-30 едет в Россию

24 сентября 2020
Mazda CX-30 2020

В Россию едет Mazda CX-30

31 января 2020
Mazda CX-30 2020

Mazda CX30 сертифицировали для России

10 декабря 2019

 Новости Mazda CX-30

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"
Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона
Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"

Написано новостей:

2 9 0 7 9