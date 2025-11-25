Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2025

Mazda RX-7, стилизованный под Porsche, оказался никому не нужным

Автор фото: фирма-производитель

Mazda RX-7 третьего поколения FD пользуется высоким спросом среди коллекционеров, однако этот экземпляр оказался слишком необычным для ценителей оригинальной японской классики

Автомобиль получил комплексный обвес RE Amemiya AC987, который полностью изменил его облик. Вместо фирменных выдвижных фар теперь установлены блоки по образцу Porsche 911. Появился иной капот и бампера. Также расширены пороги и крылья. Комплектуется автомобиль колесными дисками диаметром 17 дюймов. В итоге машина стала визуально похожа на гибрид японского спорткара и немецкого купе, что может вызвать неоднозначные оценки.

Под капотом установлен родной 1,3-литровый битурбированный роторный двигатель мощностью 255 л.с. Динамические характеристики не сообщаются. Напомним, что стоковая версия способна разгоняться до 100 км/ч за 6,6 с. Максимальная скорость ограничена на 255 км/ч.

