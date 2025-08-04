Mazda представит новые гибриды, электромобили и спорткары до 2030 года

Компания Mazda представила обновленную стратегию развития, в которой сделана ставка на постепенную электрификацию, расширение линейки гибридов и возвращение спортивных моделей

Главной новостью стал анонс нового поколения Mazda CX-5. В 2026 году автомобиль выйдет с традиционным бензиновым мотором, а в 2027 — с новой гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового двигателя SkyActiv-Z. Параллельно с этим компания выпустит гибридные версии моделей CX-50, CX-70 и CX-90.

Примечательно, что Mazda не делает ставку на резкое расширение линейки электромобилей. Первые модели на электротяге седан Mazda6e (EZ-6) и кроссовер CX-6e (EZ-60) планируется вывести только на рынки Европы и Австралии. Напомним, что они выпускаются на совместном предприятии с Changan в Китае. Полноценный электромобиль собственной разработки выйдет в 2027 году. По предварительным данным, это будет электрический кроссовер.

Кроме этого, стало известно, что компания работает над серийной версией концепта Iconic SP с гибридной силовой установкой, в основе которой будет роторный мотор и два электродвигателя. Дебют спорткара ожидается не раньше 2026 года. Позже на рынок должно выйти следующее поколение родстера MX-5. Компания обещает сохранить бензиновый мотор и значительно улучшить управляемость.

