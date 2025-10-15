Mazda готовит новый фастбэк с роторным мотором

Mazda опубликовала первый тизер новой концептуальной модели, которая дебютирует 29 октября на выставке Japan Mobility Show. Судя по силуэту, речь идет о 4-дверном купеобразном фастбэке

По пропорциям автомобиль близок к концепту Vision Coupe 2017 года, но с более футуристичным дизайном. Mazda описывает новинку как «воплощение будущего удовольствия от вождения». Это заявление может касаться нового роторного двигателя, к разработке которого компания вернулась в 2024 году, сформировав отдельную инженерную команду. При этом не исключено, что концепт окажется гибридом с роторным мотором или полностью электрической моделью.

С учетом недавнего партнерства Mazda с Toyota и Subaru по созданию углеродно-нейтральных двигателей, новинка может стать первым представителем будущего семейства Skyactiv-Z, которое планируют вывести на рынок к 2027 году.

Точную информацию о силовой установке и технологии Mazda раскроет в конце октября. На том же стенде компания впервые покажет публике обновленный кроссовер CX-5.

