30 окт 2025

Mazda показала гибрид с роторным мотором и умный хэтчбек

Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне Japan Mobility Show 2025 компания Mazda представила два концепта, которые дают представление о будущем марки. Это купе Vision X-Coupe и компактный городской Vision X-Compact

Vision X-Coupe получил 4-дверный кузов и по размерам чуть больше Mazda6. Модель оснащена гибридной силовой установкой с роторным двигателем, способным работать на углеродно-нейтральном топливе, произведенном из микроводорослей. Мощность — 503 л.с. Запас хода на электротяге — 159 км, а в гибридном режиме — почти 805 км.

Mazda утверждает, что микроводоросли во время роста поглощают CO2 и накапливают в клетках масло, которое затем можно переработать в топливо. Отмечается, что из микроводорослей объемом 11 тыс. литров можно получить примерно 1 литр топлива, а побочные продукты пригодны для производства удобрений и пищи.

Второй концепт Vision X-Compact представляет собой небольшой пятидверный хэтчбек. Внутри практически нет экранов и кнопок, вместо медиасистемы предлагается установить на держателе смартфон. Главной «фишкой» модели стал искусственный интеллект, способный реагировать на эмоции водителя, советовать сменить маршрут или вовремя предупредить об опасности.
 

