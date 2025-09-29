Mazda вывела на рынок электрокроссовер EZ-60 с запасом хода 600 км

Mazda представила на китайском рынке кроссовер EZ-60, созданный в сотрудничестве с концерном Changan. Новинка предложена как в гибридной, так и в полностью электрической модификации

Длина модели составляет 4,85 м, а колесная база — 2,9 м. Гибрид оснащен 1,5-литровым ДВС и электромотором мощностью 258 л.с. Этот же электродвигатель устанавливается и на полностью электрическую модификацию. У гибрида емкость аккумулятора в 31,7 кВтч позволяет проехать до 200 км на электротяге. А EV-версия с батареей на 78 кВтч сможет преодолеть до 600 км (по китайскому циклу CLTC).

Другой интересной особенностью Mazda EZ-60 является ее салон. Внутри имеется 26,5-дюймовый экран с разрешением 5К, объединяющий «приборку» и мультимедийную систему. Также перед водителем установлен проекционный дисплей с дополненной реальностью диагональю 50 дюймов, а в качестве опции доступен 100-дюймовый трехмерный проектор. Передние кресла получили функции подогрева, вентиляции и массажа. Стоимость Mazda EZ-60 в Китае начинается от 120 000 юаней, что по текущему курсу соответствует 1 400 000 рублей.