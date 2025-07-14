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14 июл 2025

Mazda показала обновленный CX-5

Mazda показала обновленный CX-5
Автор фото: фирма-производитель

Mazda представила кроссовер CX-5 нового поколения. Это первое масштабное обновление модели за почти десять лет. Автомобиль получил новый дизайн и интерьер, а также стал заметно крупнее

Колесная база увеличена до 2,81 м, а длина теперь составляет 4,69 метра, что делает модель сопоставимой по размеру с Honda CR-V и Nissan Rogue. Также отмечается, что дверные проемы стали шире и увеличилось свободное пространство для задних пассажиров. Узнать новинку можно по новым фарам с L-образными светодиодными элементами и чуть более выразительной решетке радиатора (ее края стали более угловатыми и в целом появилась хромированная окантовка).

Под капотом находится 2,5-литровый атмосферный мотор мощностью 187 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатый “автомат”. Привод – полный. В 2027 году Mazda планирует выпустить гибридную версию CX-5. Это будет первый серийный автомобиль марки с новой фирменной гибридной системой Skyactiv-Z.

При написании новости использовалась информация:
mazda

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