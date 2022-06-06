В России отзывают 20 тысяч автомобилей Mazda

Mazda Motor отзывает в России 19 795 автомобилей моделей Mazda 3 (хэтчбек и седан), 6 (седан), CX-5 (кроссовер), CX-9 (кроссовер), MX-5 (родстер). Сервисная кампания касается машин, выпущенных с апреля 2018 по январь 2019 года
На этот раз проблема скрывается в дефекте топливного насоса. Дело в том, что в компанию поступили многочисленные запросы от клиентов и сервисных центров на предмет неполадок в моторе - у многих автовладельцев он просто не захотел запускаться либо работал с перебоями.
Внутреннее расследование показало, что на машины был установлен бракованный топливный насос - его рабочее колесо имело свойство деформироваться, в итоге деталь переставала работать, соответственно, двигатель тоже начинал барахлить.
Дабы предупредить поломку компания Mazda и организовала такой масштабный отзыв. В рамках работ на все автомобили установят новый топливный насос.