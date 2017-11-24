Компания Mercedes-Benz продолжает знакомить общественность с новым поколением А-класса. Немцы впервые опубликовали фотографии без всякого камуфляжа, на них изображен интерьер машины. Даже беглого взгляда достаточно для того, чтобы понять: салон полностью преобразился.

Модель получила руль от флагманского S-класса и необычное решение приборной панели. Она как и на других моделях компании визуально объединена с экраном информационно-развлекательной системы, но если в других новых Mercedes-Benz экраны «утоплены» в переднюю панель, то здесь они размещены отдельно, будто два поставленных на бок планшетных компьютера. Причем в обычной версии приборная панель 7,25 дюймовая, а в топовой (на фото) — 10,25-дюймовая, такая же как экран мультимедии по размерам.

Дефлекторы вентиляции здесь круглые, как на заднеприводных Mercedes-Benz, а еще новый А-класс получил атмосферную подсветку, которая может менять свой цвет из 64 возможных вариантов.

Для нового А-класса будут доступны три варианта сидений. Базовые «комфортные» будут иметь 20 электрорегулировок, у некоторых модификаций появятся «спортивные» кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Наконец, самые дорогие варианты получат мультиконтурные сиденья с массажем и вентиляцией.

Салон А-класса стал несколько просторнее, особенно по ширине, на уровне локтей и по высоте. А вот увеличилось ли пространство между рядами сидений пока неизвестно. Зато известно, что объем багажника вырос на 29 литров до 370 литров.

Мировая премьера нового Mercedes-Benz A-класса состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве.