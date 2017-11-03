Впервые хэтчбеки Mercedes-Benz A-класса удалось сфотографировать без всякого камуфляжа. Не обращайте внимания на то, что они будто облиты оранжевой краской: это предсерийные образцы, необходимые для отладки производственного процесса и внутризаводских краш-тестов.

Как и ожидалось, внешность модели претерпела эволюционные изменения и во многом пересекатеся с Concept A, показанном весной на автосалоне в Шанхае. Хэтчбек — первая модель, построенная на модернизированной переднеприводной платформе MFA, всего в Mercedes-Benz их запланировали восемь, включая два кроссовера, GLA и GLB. Хэтчбек немного вырастет по всем направлением, у него увеличится колесная база, но машина станет легче за счет широкого применения сверхвысокопрочных сталей, алюминия и композитов.

Хэтчбек получит более элегантный дизайн, который будет стилистически пересекаться со «старшими» моделями, построенными на заднеприводной платформе. Серьезно изменится и интерьер машины. В первую очередь хэтчбек получит новую цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы, которые будут визуально объединены в одно целое.

Практически сразу за хэтчбеком будет представлена серийная версия седана, созданного по мотивам концепта Concept A Sedan, затем появятся CLA и CLA Shooting Brake, новое поколение кроссовера GLA и новая модель, кроссовер GLB, который стилистически будет пересекаться с легендарным «Геликом».