Новый Mercedes-Benz C-класса: подробности

Компания Mercedes-Benz готовит новое поколение семейства C-класса, которое получит много компонентов от будущего флагманского S-класса

От S-Класса «цешка» получит автопилот третьего уровня автономности, который на некоторое время позволит отвлечься от вождения на магистралях. Также у модели появится функция помощи при парковке с дистанционным управлением через смартфон.

В техническом плане, новый Mercedes-Benz C-класса построят на модернизированной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которая позволит внедрить гибридные силовые установки нового поколения. Линейка двигателей не изменится: базовыми останутся бензиновые и дизельные «турбочетвёрки», а топ-версия Mercedes-AMG C 63 S получит 560-сильный четырёхлитровый V8 и полный привод. Также автомобиль получит версию в виде вседорожного универсала All-Terrain.