21 апр 2026

Седан Mercedes-Benz C-Class получил электрическую версию: 489 л.с. и 762 км запаса хода

Компания Mercedes-Benz представила полностью электрическую версию седана Mercedes-Benz C-Class. Новинка получила 489-сильную силовую установку и заметно отличается от бензиновой модификации. Начало продаж намечено на первый квартал 2027 года

Электрический C-Class получил новую фирменную вставку под решетку радиатора, которую мы также видели на кроссовере GLC, а также светодиодный рисунок фар в форме трехлучевой звезды. Форма кузова стала более обтекаемой, что должно позитивно отразиться на аэродинамическом сопротивлении и запасе хода.

В салоне мы также видим знакомый по GLC крупный 39,1-дюймовый дисплей Hyperscreen на передней панели. Однако покупателям будет предложена и более привычная версия Superscreen, разделенная на три экрана: «приборки», центрального тачскрина и дисплея для переднего пассажира. Салон стал просторнее благодаря увеличенной на 97 мм колесной базе, которая теперь составляет 2962 мм. Кроме этого, здесь появился передний багажник объемом 101 литр, в то время как основной багажник вмещает 470 литров.

На старте продаж модель будет предложена в версии C400 4Matic с двумя электромоторами (по одному спереди и сзади) суммарной мощностью 489 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Комплектуется модель батареей емкостью 94.5 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 762 км по циклу WLTP. С помощью быстрой зарядки можно «заправиться» примерно на 325 км запаса хода всего за 10 минут. Разгон до 96 км/ч занимает 3.9 секунды, а максимальная скорость ограничена на 209 км/ч.
 

При написании новости использовалась информация:
mercedesblog

