Mercedes представил новый C-Class

Новинка примерила на себя новый дизайн и стала крупнее, хотя в техническом плане перед нами эволюционное развитие предшественника

Буквально на днях немецкая компания представила новый С-Сlass с индексом W206. Хотя, назвать машину абсолютно новой несколько сложно. Дело в том, что здесь используется та же модульная платформа MRA, что и на предшественнике (W205). Безусловно, ее модернизировали, например, изменив конструктив передней и задней подвесок, но, к сожалению, слухи о том, что машина переедет на новую «тележку» не подтвердились. Любопытно, что моторная гамма теперь состоит только из гибридов. Бензин или дизель – неважно – все моторы обладают электрической надстройкой в виде стартер-генератора.

Линейка бензиновых моторов состоит их трех экземпляров. Первый – полуторалитровый турбо-агрегат с отдачей в 170 лошадиных сил. Второй – точно такой же двигатель, но уже с более высокой степенью форсировки – в 204 лошадиные силы. Венец – двухлитровый турбо-мотор на 258 лошадиных сил. Дизельный мотор один, однако, в зависимости от комплектации его мощность разнится. Условно базовый вариант – 163 лошадиные силы, средний – 200, а старший – 265.